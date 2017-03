Uutinen

Kymen Sanomat: Metsärahastot tarjoavat helppoa tietä metsätuloihin, samalla kysyntä nostaa metsätilojen kauppahintaa ylöspäin Metsä sijoituskohteena on noussut suosioon. Merkittävänä tekijänä ovat olleet sijoitusrahastot, jotka ovat avanneet polkua metsään tavallisille säästäjille. Metsärahastosijoituksilla tarjotaan helppoa tapaa sijoittaa metsäomaisuuteen, myös ilman suuria taloudellisia panostuksia, kertoo Osuuspankin OP-metsänomistaja-rahaston salkunhoitaja Tapio Tilli. Rahaston minimisijoitusmäärä on 5 000 euroa. OP tavoittelee sijoittajille neljän prosentin tuottoa sijoitetulle pääomalle. Metsää pidetään perinteisesti vakaana sijoituskohteena, josta ei ole saatavissa pikavoittoja. Myös sijoitussalkun hajautus on usein takana sijoituksessa. Tillin mukaan kysyntä on vireää. Reilut kaksi vuotta toimineessa rahastossa on 2 000 osuuden omistajaa, pääoman määrä oli vuoden alussa noin 95 miljoonaa euroa. Tillin mukaan rahastolla on laajenemispaineita. Laajenemista estää lämpimänä, jopa kuumana käyvä metsätilakauppa. Sijoittajapaine on nostanut metsätilojen kauppahintaa ylöspäin. Ylihinnalla metsän ostaminen ei kannata, se tuhoaa rahaston tuotto-odotukset. — Kysyntä markkinoilla on kasvanut. Meilläkin on ollut paljon kohteita joiden tarjouskilpailussa olemme jääneet muiden ostajien jalkoihin. Tilli ei luonnehdi tämän hetken metsätilakauppaa ylikuumenneeksi, mutta myöntää lämpenemisen merkkejä olevan ilmassa. Ensimmäisenä metsärahastomarkkinoilla toiminut finanssiryhmä Taaleri on tehnyt omat johtopäätöksensä. Taalerin metsähankinnat ovat käytännössä jäissä. — Ostoja ei ole täysin lopetettu, mutta menemme erittäin matalalla profiililla, sanoo metsäsijoituksista vastaava johtaja Jyrki Ketola. Tuoreimpana tulokkaana on S-pankin S-Metsärahasto joka aloitti toimintansa lokakuussa. Minimisijoitus on 200 euroa. — Tarjoamme helpon sijoituksen myös piensijoittajille, sanoo S-pankin kehityspäällikkö Annika Pohtila. Osuuden omistajia rahastossa on 1 200, pääoman määrä on noin 30 miljoonaa euroa. Rahaston arvo muodostuu puun myynnistä ja kiinteistön arvonnoususta. — Tuotto-odotuksia emme ole avanneet. Yleisesti ottaen metsä kuitenkin kasvaa 3,5—4,5 prosenttia vuodessa vuodessa, Pohtila kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/11/Mets%C3%A4rahastot%20tarjoavat%20helppoa%20tiet%C3%A4%20mets%C3%A4tuloihin%2C%20samalla%20kysynt%C3%A4%20nostaa%20mets%C3%A4tilojen%20kauppahintaa%20yl%C3%B6sp%C3%A4in/2017522003909/4