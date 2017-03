Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan Kritiikkipäivä veti taas runsaasti väkeä Muutaman vuoden tauon jälkeen järjestetty Kotkan Kritiikkipäivä veti pääkirjaston auditorioon paljon keskustelunnälkäistä väkeä lauantaina iltapäivällä. Aiheena oli kulttuuri ja politiikka ja ääneen pääsi paneelikeskustelussa joukko kuntavaaliehdokkaita. Kritiikkipäivä oli aikoinaan tunnettu nimekkäistä valtakunnan tason puhujista. Tällä kertaa kokeiltiin lähes paikallisin voimin. Ainoa vieras oli kirjailija ja Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämies, joka hänkin on entinen kotkalainen. Häkämies esitti huolensa nykyisin Kotkasta ulospäin välittyvästä ilmapiiristä. — Kielteisten asioiden korostaminen ja riitelyilmapiiri on leimaa antavaa keskustelulle, suvaitsemattomuus rikkilyöminen. Mikään ei ole koskaan hyvää. Häkämiehen mielestä juuri kulttuuri voisi asia, jolla käydään tällaista ilmapiiriä vastaan. — Ja kaupunginvaltuutettujen tulee näyttää esimerkkiä. Se on suuri haaste ja vaatii vastavirtaan menemistä. Aina on helpompi liittyä äkäisten miesten ja naisten joukkoon. Häkämiehen mukaan Kotka on kokoonsa nähden huomattava kulttuurikaupunki. Hän viittasi vaimonsa Laura Päiviö-Häkämiehen valmisteilla olevaan väitöskirjaan, jossa tullee vahvasti esiin kotkalaisen työväenliikkeen merkittävä vaikutus kotkalaisen kulttuurin syntyyn. — Porvarit eivät niinkään olleet aktiivisia, Häkämies sanoi. Lue koko uutinen:

