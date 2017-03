Uutinen

Kymen Sanomat: Jari Lindström avautuu blogissaan sairauslomastaan: Olen laiminlyönyt itseäni — teen elämäntaparemontin Oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps) kirjoittaa tänään julkaisemassan blogitekstissä sairauslomansa syistä. Lääkäri on määrännyt Lindströmin kymmenen päivää kestävälle sairauslomalle, joka päättyy 19. maaliskuuta. Hän kertoo nykyisen terveydentilansa perimmäisen syyn olevan se, että hän on laiminlyönyt omaan hyvinvointiaan. Lindström tunnustaa liikkuneensa ministeriaikana olemattoman vähän ja ruokailleensa epäsäännöllisesti ja epäterveellisesti. Hän uskoo näiden elintapojen yhdessä kiireen aiheuttaman stressin kanssa aiheuttaneen nykyisen olotilan. Lindström taustoittaa työtään bloginsa lukijoille sen verran, että työtaakka on ollut suuri, mutta kaikki asiat on viety sovitusti eteenpäin ja suurin osa aikataulussaan. — Tietynlainen riittämättömyyden tunne on päällimmäisenä usein. Se tunne kun ei pysty vastaamaan ihmisten välillä ylimitoitettuihinkin odotuksiin. Ministerin odotetaan muuttavan esim. oikeuden päätöksiä tai puuttumaan viranomaisten tekemiin ratkaisuihin, tai kommentoimaan niitä. Mikähän mekkala siitä syntyisi jos niin toimisin? Voikkaalainen vaikuttaja kirjoittaa, että hänestä on tullut stressaajatyyppi, vaikka hän ei ole aiemmin sellainen ollut. Lindström toteaa, että monet eivät ymmärrä ministerin toimenkuvaa lainkaan. — Jotkut odottavat, että sähköposti, kirje ja tekstiviesti saa aikaan muutoksen juuri heidän asiassaan. Valitettavasti polku on usein paljon pidempi ja tapahtuu, jos on tapahtuakseen, lakien tai asetusten muutosten kautta. Jari Lindström uskoo pääsevänsä taas iskuun liikkumalla, syömällä terveellisesti ja uudistamalla työkalenterinsa menot ja tapaamiset sellaisiksi, että kiireestä pääsee eroon. — Teen elämäntaparemontin. En aio luovuttaa. Aion hoitaa minulle annettuja tehtäviä edelleenkin niin hyvin kuin pystyn. Lindström toteaa, ettei hän tule kommentoimaan sairauslomaansa tai elämäntaparemonttiaan medialle tai muille kyselijöille tämän enempää. Lue Jari Lindströmin kirjoitus Jarpan blogissa täältä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/11/Jari%20Lindstr%C3%B6m%20avautuu%20blogissaan%20sairauslomastaan%3A%20Olen%20laiminly%C3%B6nyt%20itse%C3%A4ni%20%E2%80%94%20teen%20el%C3%A4m%C3%A4ntaparemontin/2017522008044/4