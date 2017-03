Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan leirintäalueen vuokrasopimusta joudutaan muuttamaan Haminan leirintäalueen vuokrasopimusta muutetaan ensi viikolla. Alunperin Haminan kaupungin ja Pitkienhiekkojen leirintäalueen vuokranneen venäläisomisteisen Oy Hamina Camping Ltd:n piti tehdä muutoksia sopimukseen jo tammikuussa. Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhosen mukaan erilaiset kiireet siirsivät neuvottelun ensi viikkoon. Muhonen ei halua kertoa, millaisia muutoksia vuokrasopimukseen aiotaan tehdä. Hänen mukaansa asiassa on syytä ensin informoida uudistetun vuokrasopimuksen hyväksyvää kaupunginhallitusta. Kyse on kuitenkin siitä, että alueen vuokrannut venäläisyhtiö ei ole pystynyt täyttämään vuokrasopimukseen kirjattuja alueen kehittämisehtoja. Pahiten on lipsuttu rakentamisvelvoitteista. Alueelle on rakennettu vastaanotto- ja ravintolarakennus sekä vuokramökki. Alunperin alueelle piti investoida kaikkiaan 2,7 miljoonaa euroa ja rakentaa muun muassa lukuisa vuokramökkejä. Viimeksi vuoden 2015 syksyllä vuokrasopimusta muutettiin niin, että suurin osa mökkirakentamisen velvoitteista poistettiin ja niiden tilalle sopimukseen kirjattiin 30 huonetta käsittävän hotellin rakentaminen. Sopimukseen jäi velvoite rakentaa yksi lisämökki jo rakennetun vastaanottorakennuksen ja yhden mökin lisäksi. Hotellin piti olla valmiina viime vuoden heinäkuun loppuun mennessä ja toisen mökin edellisen vuoden lokakuun loppuun mennessä. Uusia rakennuksia ei alueelle ole tehty. Oy Hamina Camping Ltd:n taustalla on venäläinen PLK Bio Oy, joka on vuokrannut Kouvolan kaupungilta Saaramaan leirintäalueen. Kouvola on ollut huolissaan siitä, ettei Saaramaan leirintäaluetta ole lainkaan kehitetty. Lue koko uutinen:

