Kymen Sanomat: Xamkin tuore tutkimusjohtaja kaipaa rohkeaa tutkimusta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on käynnistänyt Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen rahoittaman hankkeen, jolla pyritään muuttamaan nuorten asenteita tupakointia kohtaan. Opettajien valistus kun ei aina kantaudu ryhmäpaineessa olevien nuorten korviin. — Hankkeessa nuorten asennetta tupakointiin luodataan erilaisilla kuvilla. Lisäksi nuorilta kysytään, miten hän arvelee ystäviensä vastaavan kyselyyn. Tällä tehdään ryhmäpainetta näkyväksi. Asenteiden muuttamiseen tarvitaan oveluutta, ei opettajan sormenheristelyä, Xamkin Kouvolan kampuksen luovien alojen tutkimusjohtaja Valdemar Kallunki kertoo. Hanke liittyy Xamkin vuoden vaihteessa aloittaneeseen luovien alojen tutkimukseen, johon Kallunki siirtyi tutkimusjohtajaksi. 44-vuotias Kallunki toimi aiemmin Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa muun muassa hyvinvointi- ja liiketoimintapalveluiden painoalapäällikkönä. Taustaltaan hän on teologian tohtori ja uskontososiologi. Tuore yksikkö on kahden kuukauden aikana käynnistänyt useita hankkeita. Yksikön tavoitteena on luovien alojen kärkiyksikön asema Itä-Suomessa. Toimintamahdollisuuksia yksikkö kasvattaa kansainvälisten verkostojen avulla. — Itselleni pienet hankkeet ovat usein mielenkiintoisia, koska niissä voidaan kokeilla kaikenlaista asioita. Isoissa hankkeissa muut tekijät rajoittavat mahdollisuutta kokeiluihin, Kallunki kertoo. Kallunki alleviivaa, että luovien alojen kehittäminen ei jää Xamkin sisälle. Esimerkkinä toimii kaupungin vertaiskehittämisen hanke, jossa 23 yrittäjää kehittää omaa toimintaansa ja samalla Kouvolan keskustaa. — Tarkoituksemme on tulla täältä neljän seinän sisältä pihalle siten, että tutkimuksemme hyödyttävät kaikkia. Olemme siirtämässä toimintaamme myös keskustan toimitila Viiraamoon. Tulemalla kadulle voimme hyödyttää aikaisempaa paremmin kaikkia. Kallunki toteaa luovien alojen olevan ammattikorkeakoulussa taho, jonka pitää uskaltaa kokeilla eri asioita rohkeasti. Kallunkin mukaan valtaosa innovaatioista syntyy yrityksen ja erehdyksen kautta. — Meidän kautta ihmisten pitäisi uskaltaa kokeilla erilaisia asioita. Toivoisin ihmisten uskaltavan katsoa ympärillään olevia mahdollisuuksia. Luova tutkimus tekee yhteistyötä Xamkin digitaalisen talouden ja kestävän hyvinvoinnin yksikköjen kanssa. Kallunkin mukaan luovien alojen vahvuus on siinä, että ne voivat osallistua minkä tahansa tutkimusyksikön hankkeisiin. — Lähtökohtana on muotoilun, restauroinnin, liiketalouden ja pelisuunnittelun osaaminen. Tuomme yhteen ääripäitä, sillä kulttuuri ja liiketalous pidetään yleensä ammattikorkeakouluissa erillään. Lue koko uutinen:

