Kymen Sanomat: Tuntemattoman sotilaan kuvaukset päättyivät Valkealan erämaaoloihin Aku Louhimiehen ohjaama Tuntematon sotilas on aikataulussaan. Viimeiset kohtaukset kuvattiin viime viikon perjantaina Vekaranjärven varuskunta-alueella Valkealassa. Koskematon metsä oli yksi syy, miksi elokuvaa kuvattiin runsaasti Karjalan prikaatin alueella. — Ammunta-alueen takana on vielä aika paljon koskemattomia alueita, joita ei ole tehometsätalouteen vielä alistettu. Näin ollen puolustusvoimat on osaltaan puolustanut myös luonnon monimuotoisuutta, Louhimies kertoo. Kaakkois-Suomessa elokuvaa kuvattiin muun Kouvolan lisäksi Haminassa, Virolahdella ja Kotkassa. Ennakkosuunnitelmista poiketen kuvausryhmä joutui kuvaamaan talvitilanteita myös pohjoisemmassa Suomessa. — Ilmastonmuutos aiheutti sen, että meidän piti tehdä muutamia talvikuvauksia Kainuussa. Saimme ilmastonmuutoksesta nyt oman osamme. Louhimies muistuttaa, että elokuvan teko jatkuu kuvausten jälkeenkin. Elokuvan musiikkia sävelletään. Myös äänityöt ja leikkaus vievät aikansa. — Tästä on vielä pitkä rupeama siihen, kun elokuva nähdään valkokankaalla. Tuntematon sotilas saa ensi-iltansa 27. lokakuuta. — Ennakkomyynti on jo alkanut. Ihmiset ovat ostaneet jo kokonaisia näytöksiä, Louhimies kertoo. Kyseessä on jo kolmas filmatisointi Väinö Linnan romaanista. Edvin Laineen vuonna 1955 valmistunut Tuntematon sotilas on edelleen kaikkien aikojen katsotuin suomalainen elokuva. Rauni Mollbergin elokuvaversio Tuntemattomasta sotilaasta sai ensi-iltansa vuonna 1985. Aku Louhimiehen versio eroaa edeltäjistään siinä, että se perustuu myös Väinö Linnan vuonna 2000 julkaistuun teokseen Sotaromaani, joka on sensuroimaton versio vuonna 1954 ilmestyneestä Tuntematon sotilas -romaanista. Lue koko uutinen:

