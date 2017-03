Uutinen

Kymen Sanomat: Suomen päästä päähän hiihtäjät lähestyvät maakuntarajaa — tämän päivän taival on 65 kilometriä Parikkalasta Kiteelle Hiihtäen halki Suomen -latuhirmut ovat ehtineet Parikkalan korkeuksille. Parikkalan Mikkolanniemessä vietetyn yön jälkeen he ottivat suunnan kohti Uukuniemeä, ja taival jatkuu Pyhäjärven poikki kohti Kiteetä. Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakuntarajan ylittävä 65 kilometrin taival on tähänastisista pisin päivämatka, kertoo retken vetäjä Paavo Immonen. Retkikunnassa on 27 hiihtäjää, miehiä ja naisia, ja keskustelua käydään ainakin suomeksi, norjaksi, saksaksi ja englanniksi. Immosen mukaan ladulla on urheilua ja liikuntaa harrastavia armottomia menijöitä. Kahta norjalaista täytyy sen verran jarruttaa, että tänäkin aamuna heidät päästettiin matkaan vasta tunti myöhemmin kuin muut. Silti norjalaiset menevät menojaan ja ehtivät ensimmäisinä seuraavaan etappiin. Seija Sauru Koskenkorvalta, Teija Parkkinen Oulusta sekä Helena Tompuri Rovaniemeltä kertovat, että heitä ajaa pitkälle hiihtoretkelle hyvä seura, mahdollisuus seurata luontoa, kevään tuloa, lisääntyvää valoa sekä latu, joka sukeltaa koko ajan uusiin maisemiin. Hiihtäen halki Suomen kuuluu virallisiin Suomi 100 -tapahtumiin. Lue koko uutinen:

