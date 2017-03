Uutinen

Kymen Sanomat: Saarelainen sen tietää: Jää ei tänä talvena enää paksune Kuutsalolainen Asmo Perheenmies on liikkunut vesillä ikänsä. Ja talvisin jäillä. Kokemus näkyy siinä, että Perheenmiehen kommentit meneillään olevasta jäätalvesta ovat tismalleen samanlaiset kuin Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Jouni Vainiolla: jää ei tänä talvena enää paksune. Ei ainakaan ilman jotain varsin poikkeuksellista sääilmiötä. Lauha talvi ja kevään eteneminen saavat niin Perheenmiehen kuin Vainion lausumaan varoituksen sanoja niille, jotka haaveilevat keväisistä ulkoiluretkistä jäälle. — Jäällä on tosi vaikea liikkua, jollei tiedä, missä voi kulkea, sanoo Perheenmies. Päättymäisillään oleva jäätalvi kirjataan tilastoihin keskivertoa leudompana. Asiantuntijoiden mukaan muutama peräkkäinen leuto talvi ei kuitenkaan tarkoita sitä, että oltaisiin siirrytty pysyvästi vähäjäisiin talviin. Oikeastaan ainoa vuorenvarma ennuste on se, että talvet tulevat jatkossakin olemaan vaihtelevia. Kohtalaisen varmoja ollaan myös siitä, että ankarien talvien osuus vähenee. Lue koko uutinen:

