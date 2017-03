Uutinen

Kymen Sanomat: Nelosfestareilla Kotkassa on tarjolla tanssia, musiikkia ja teatteria perjantaina ja lauantaina Kotkalainen Nelosteatteri tarjoaa kattauksen kymenlaaksolaisten harrastajien ja ammattilaisten esityksiä viikonloppuna. Kahdeksannen kerran järjestettävässä tapahtumassa on luvassa niin tanssia, musiikkia kuin teatteriakin. Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia. Perjantaina tanssin ja musiikin ilta alkaa kello 18. Ensimmäisinä vuorossa ovat Kotkan Hyrrät, Tanssiyhdistys Flamingo ja Haminan Seudun tanssijat. Kello 19 on Junnun lauluseuran yhteislaulutuokio, Country Dancers, Tanssistudio Move, Dance Palette ja Dance Fest. Kello 20.30 tunnelmoivat Langinkosken Leidit. Kello 21 esiintyvät Showryhmä Nemesis, Tanssiryhmä Cougars ja Junnun lauluseura. Illan päättää kello 22 Haminan kansalaisopiston bluespiirin 10-miehinen kokoonpano ja Bluesia illan ratoksi, musiikin lomassa burleskitanssia. Lauantaina on teatterin päivä. Lapsille on tarjolla kello 12 Thomas Pryke, Professori Komponentti & Ihmeisät. Kello 12.30 Teatteriryhmä Kimaran johdolla ihmetellään Miksi ketulla on valkea hännänpää? Kello 12.50 esiintyy Haminan kansalaisopiston teatteritaiteen opetusryhmä. Aikuisille ohjelma alkaa kello 13.15 Senioriteatteri Mammattien Pelkkää potaskaa -esityksellä. Kello 14 taiteilijatapaamisessa paikalla on ohjaaja Pia Kleimola Voimateatterista. Kello 15.20 kouvolalainen Mikä? -teatteri esittää näytelmän Hiekkahentuset, joka on komedia muistamisesta ja sen vaikeudesta. Kello 17.10 Pokka-ryhmän Nadja Holopainen esittää lauluja ryhmän esityksestä Piaf, pikkuvarpunen. Kello 17.20 Karhulan Työväennäyttämön nuortenryhmä esittelee tulevaa esitystään ja nähdään tarina Veikko Huovisen Lyhyistä erikoisista. Nelosfestarit perjantaina 10.3. klo 18—23 ja lauantaina 11.3. klo 12—18, Nelosteatteri, Satamakatu 4, Kotka. Vapaa pääsy. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/10/Nelosfestareilla%20Kotkassa%20on%20tarjolla%20tanssia%2C%20musiikkia%20ja%20teatteria%20perjantaina%20ja%20lauantaina/2017321998869/4