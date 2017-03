Uutinen

Kymen Sanomat: Liikennevirasto laajentaa siltaselvityksiä — Haminassa ja Pyhtäällä tutkitaan useita siltoja Liikennevirasto laajentaa vuosina 2005-2016 rakennettujen siltojen lujuustutkimuksia ympäri maata. Etelä-Kymenlaaksossa tutkittavien joukossa ovat Ahvenkosken sillat Pyhtäällä sekä Ruissalon ja Husulan risteyssillat Haminassa. Ahvenkosken sillat on rakennettu vuonna 2014, Ruissalon ja Husulan sillat vuotta aiemmin. Tutkimuksen kohteena ovat suurimmat ja vilkasliikenteisimmät sillat, joita on yhteensä 93 ympäri maata. Tiesiltoja tutkitaan 62 ja rautatiesiltoja 31.Sillat on valittu tutkimukseen siten, että niistä on otettu huomioon rakennusvuosi, koko, tiesiltojen liikennemäärät, rautatiesiltojen merkitys henkilö-ja tavarakuljetusten kannalta sekä sillan kunto. Liikenneviraston taitorakenneyksikön päällikkö Minna Torkkeli sanoo, että kaikki nyt tutkittavat sillat ovat henkilöliikenteen ja elinkeinoelämän normaalikuljetusten käytössä turvallisia. Siltoja tutkitaan sulan kauden aikana muun muassa ottamalla koepaloja. Betonista tutkitaan puristuslujuuttaa, ilmamäärää ja tiheyttä. Siltojen käyttöiäksi on suunniteltu 100 vuotta. Liikennevirasto tutki viime vuonna siltoja. Tutkittujen siltojen osalta tehtävät toimenpidesuunnitelmat ovat kesken. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/10/Liikennevirasto%20laajentaa%20siltaselvityksi%C3%A4%20%E2%80%94%20Haminassa%20ja%20Pyht%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4%20tutkitaan%20useita%20siltoja/2017322004761/4