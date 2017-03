Uutinen

Kymen Sanomat: Liikenne kasvussa Haminan—Kotkan satamassa — sahatavaran vienti koheni yli 31 prosenttia Haminan—Kotkan sataman kautta kulki tammi-helmikuussa 2 258 814 miljoonaa tonnia tavaraa, mikä on 2,5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Viennissä käsiteltiin 6,9 prosenttia enemmän satamaliikennettä kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Viennin vetureina olivat metsätalouden tuotteet, erityisesti sahatavaran liikenne kasvoi roimasti, jopa 31,5 prosenttia. Niin ikään sellun liikenteen kehitys oli alkuvuonna varsin myönteistä. Nestebulkin vienti nousi 13,0 prosenttia ja kappaletavaran 12,8 prosenttia. Viennissä laskivat kuivabulkin laivaukset. Tuonti on alkuvuodesta kehittynyt huonommin kuin vienti. Kokonaistuonti laski tammi-helmikuussa 9,7 prosenttia. Nestebulkin ja raakapuun laivaukset eivät yltäneet edellisvuoden tasoon. Kasvua tuonnin puolella oli kuivabulkin ja kappaletavaran liikenteissä. Kauttakulkuliikenteessä kasvua oli 6,4 prosenttia, mikä on myönteistä transiton pitkäaikaisen alamäen jälkeen. Kotimaanliikenne väheni 35 prosenttia, mutta konttiliikenteen kehitys jatkui hyvin vahvana 13,5 prosentin kasvuna. Laivoja satamassa kävi suunnilleen sama määrä kuin viime vuonna. Lue koko uutinen:

