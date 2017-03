Uutinen

Kymen Sanomat: Käräjäoikeuden lopullista tuomiota Aittakorven ryöstöistä joudutaan odottamaan — toinen ryöstäjistä mielentilatutkimukseen Kymenlaakson käräjäoikeus on antanut välituomion liittyen marraskuussa Kotkan Aittakorvessa tapahtuneisiin yöllisiin ryöstöihin ja pahoinpitelyihin. Toinen syytetyistä pyytänyt, että hänen mielentilansa määrätään tutkittavaksi. Käräjäoikeus on ennen pääkäsittelyä antamallaan päätöksellä määrännyt hänen mielentilansa tutkittavaksi jo esitutkinnan aikana. Koska mielentilatutkimuksella voi olla merkitystä syyllisyyskysymystä harkittaessa, käräjäoikeus tekee lopullisen oikeudellisen arvion teoista vasta mielentilatutkimuksen jälkeen. Siksi käräjäoikeus ratkaisee vasta lopullisessa tuomiossaan, mihin rikoksiin nuoret kotkalaismiehet ovat syyllistyneet. Sen jälkeen, kun lausunto toisen ryöstäjän mielentilasta on saapunut käräjäoikeuteen, käräjäoikeus kutsuu asianosaiset jatkokäsittelyyn. Vastaajat määrättiin pidettäväksi edelleen vangittuina ja säilytettäväksi Mikkelin vankilassa, kunnes toisin määrätään. Syyttäjä vaatii nuoremmalle miehistä kolmen vuoden ja vanhemmalle neljän vuoden vankeusrangaistusta törkeästä ryöstöstä, kahdesta ryöstöstä, kolmesta törkeästä kotirauhan rikkomisesta, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja lievemmistä rikoksista. Nuorempi miehistä teki epäillyt rikokset alaikäisenä, joten häntä syytetään nuorena henkilönä. Syytetyt myöntävät rikokset suurimmilta osin. Kumpikin kiistää syyllistyneensä törkeään ryöstöön, mutta myöntää ryöstöjen lievemmät tekomuodot. He ovat syyttäjän kanssa eri mieltä siitä, minkälaista ja miten voimakasta väkivaltaa he ovat ryöstötilanteessa käyttäneet. Vanhempi syytetyistä kiistää syyllistyneensä virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen ja lievään vahingontekoon. Lue koko uutinen:

