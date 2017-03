Uutinen

Kymen Sanomat: Jousiammunnassa tarvitaan vakaata kättä ja rautaisia hermoja Opettajani Jouni Pekander harrastaa jousiammuntaa jo viidettätoista vuotta. Hän vetää jousiammuntaseura Piilin harrastajaryhmiä ja valmistautuu itse parhaillaan senioreiden SM-kilpailuun. Kun käsivarteni pituuteen sopivat nuolet on löydetty, ja käsi- sekä sormisuojat paikoillaan, Pekander ohjaa minut seisomaan jalat viivan molemmin puolin ampuma-asentoon. laitettuani nuolen paikalleen, nostan jousen ja jännitän sen ampuma-asentoon niin, että jänne on linjassa leukani ja nenäni kanssa. Katson tähtäimen läpi ja sihtaan. Kun irroitan otteeni, nuoli singahtaa tauluun. Kahden ammuntasarjan jälkeen kaikki nuoleni päätyvät oikeaan alakulmaan. Se ei kuitenkaan ole tässä vaiheessa ratkaisevaa. - Alussa on tärkeämpää, että osuu aina suurin piirtein samaan paikkaan, kuin satunnainen osuma taulun keskelle, Pekander kertoo. Aktiivisia jousiampujia on Kotkan seudulla noin 20-30. Piilin yhteisharjoitukset järjestetään kaksi kertaa viikossa ja niihin voi osallistua seuramaksulla, joka on aikuisilta 70 ja junioreilta 60 euroa vuodessa. Liittymismaksu on 20 euroa, mutta jos osallistuu 60 euroa maksavalle alkeiskurssille, sitä ei tarvitse maksaa. Halvimmillaan jousiammuntaharrastuksen voi aloittaa pelkällä liittymis- ja jäsenmaksulla, sillä seura lainaa tarvittavat välineet jos omia ei tohdi vielä ostaa. Oma jousi on tosin tärkeä, sillä sen vetopituus, paino ja monet muut ominaisuudet määräytyvät ampujan koon ja ruumiinrakenteen mukaan. Noin viidellä sadalla pääsee alkuun. Kunnon kilpajousesta saa maksaa pari tuhatta euroa, mutta sillä kilpailee vaikka olympialaisissa. Sarjassa esitellään kaiken ikäisille sopivia harrastuksia ja niiden kustannuksia. Lue koko uutinen:

