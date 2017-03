Uutinen

Kymen Sanomat: Jäänmurtaja Voiman apua tarvitaan yhä Kymenlaakson rannikolla Jäänmurtaja Voiman yliperämies Timo Kaprio vastaa puhelimeen torstaina iltapäivällä. — Olemme tässä Haminan edustalla. Arctian Voima saapui itäiselle Suomenlahdelle helmikuun puolivälissä ja on näillä nurkilla niin kauan kunnes Liikenneviraston talvimerenkulun yksikkö toisin määrää. Kaprion mukaan hommia on riittänyt, vaikka jäätalvi ei ole ollut tiukin mahdollinen. — Muun muassa Rankissa on paksuja lauttoja ja tänäänkin on oltu Saimaan-kävijöitä avustamassa. Turvaamme liikennettä, ettei satu onnettomuuksia. Lue koko uutinen:

