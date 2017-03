Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan Kulttuuriperintösäätiö lakkautetaan Haminan Kulttuuriperintösäätiö aiotaan lakkauttaa. Vuonna 2001 Rautakorttelin hallinnointia varten ja kaupungin historiallisen keskustan säilymistä ja elvyttämistä tukemaan perustetun säätiön alasajo johtuu sen hallituksen puheenjohtaja Matti Filpun mukaan Rautakorttelin omistusjärjestelyistä. — Säätiön tarkoitukseksi on säädekirjassa määrätty juuri Rautakorttelin hallinnointi sekä kehittäminen ja nyt kun Rautakortteli ei enää ole säätiön omistuksessa, säätiö on päätetty ajaa alas. Tammikuussa Rautakorttelissa tehtiin omistusjärjestely, jossa Kulttuuriperintösäätiön omistama kiinteistöyhtiö myi Rautakorttelin tontin kaupungille ja kiinteistöt yksityistaholle. Filpun mukaan omistusjärjestelyssä Haminan kaupungin tytäryhteisöihin kuuluvalle säätiölle tulleet rahavarat menevät kokonaisuudessaan säätiön velkojen maksamiseen. Vuosien saatossa Rautakorttelia on korjattu merkittävillä summilla. Kulttuuriperintösäätiön lakkauttamisen myötä loppuu myös säätiön harjoittama avustustoiminta. Vuodesta 2004 on säätiö avustanut yksityisiä ja yhteisöjä keskustan kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaiden kohteiden kunnostamisessa. Filpun mukaan avustustoiminnan jatkamista jollain muulla tavoin selvitetään, mutta mitään aikataulua ei jatkolle ole asetettu. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/10/Haminan%20Kulttuuriperint%C3%B6s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6%20lakkautetaan/2017322000772/4