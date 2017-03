Uutinen

Kymen Sanomat: E18-moottoritien varteen sortunut kallioleikkauksesta kivenmurikoita Siltakylässä E18-moottoritiellä Kotkassa on sortunut kallioleikkauksesta kivenjärkäleitä aivan moottoritien viereen. Suurimmat kivenjärkäleet ovat noin auton renkaan kokoisia. Kivenmurikat ovat pudonneet kalliosta aivan tien viereen. Asia on tien ylläpidosta vastaavan Destian tiedossa. Kymen Sanomat ei tavoittanut tienpitäjän edustajaa, Tieyhtiö Valtatie 7:n toimitusjohtajaa Jaakko Kouvalaista kommentoimaan sortuman syitä tai jatkotoimenpiteitä kyseisessä kohdassa. Tarkempi sortumapaikka on noin puoli kilometriä ennen Siltakylän liittymää ja ramppia Kotkasta päin tultaessa. Lue koko uutinen:

