Kymen Sanomat: Vertailija hankkii lentonsa jopa kolmanneksen kaveriaan halvemmalla Hintoja netissä vertailemalla pystyy säästämään tuotteen tai palvelun hinnassa noin kolmanneksen. Se on Tarkan markan blogia (http://www.tarkkamarkka.com/blogi) pitävä Markus Ossin mukaan nyrkkisääntö, joka pätee. Esimerkkinä toimii Helsinki—Lontoo -lento. Ossin mukaan vertailusivusto antoi hinnaksi 89 euroa, lentoyhtiö 144 euroa ja verkkomatkatoimisto 105 euroa täysin samasta lennosta. Verkkokaupat näyttävät Ossin mukaan halvimpia hintoja vertailusivuston kautta tuleville ostajille. — Myyjät tulkitsevat vertailevat asiakkaat hintaherkemmiksi, ja tarjoavat tuotteita heille edullisemmin. Suomessa yleisimmin mainitut hintavertailusivustot ovat Vertaa.fi ja Hintaseuranta.fi. — Elektroniikkakaupassa ne ovat kaksi suurinta, ja alun perin vertailu alkoi juuri näistä tuotteista. Verkossa laajimpia ovat kuitenkin lentojen ja hotellien vertailusivustot. Myös kulutusluottojen hintavertailusivut ovat merkittäviä. Usein ajatellaan, että hintavertailuja tekevät eniten ne, joilla on vähiten rahaa. — Todellisuudessa tilanne on kuitenkin päinvastoin. Korkea koulutustaso ja varakkuus yhdistävät sivustojen käyttäjiä. Sivustoista suurin osa on kaupallisia, ja ne rahoitetaan yrityksiltä tulevilla palkkioilla. — Joskus voi käydä niin, että sivu ryhtyy näyttämään sitä yritystä, mistä sivusto saa eniten rahaa. Verkossa hyörii Ossin mukaan monenlaisia säätäjiä, ja kaikki eivät toimi moraalisesti oikein. — Sivustoja on helppo tehdä, ja epämääräisen sivuston tunnistaminen ei ole helppoa. Perusjuttu on tarkastaa, kuinka montaa tuotetta tai palvelua sivusto vertailee, ja näkyykö tarjouksia monesta paikasta. Lue koko uutinen:

