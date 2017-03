Uutinen

Kymen Sanomat: Vasemmistoliitto jäi ilman ehdokkaita Haminassa Haminan kuntavaalien ehdokasasettelusta on saatu selvyys. Vasemmistoliitto on poistanut ehdokaslistaltaan myös demarien ehdokaslistalla esiintyvät Jorma Kasarin ja Seppo Hiirosen nimet. Tämä merkitsee sitä, että Vasemmistoliitto jää Haminassa kokonaan ilman ehdokkaita kuukauden päästä pidettävissä kuntavaaleissa. Muita ehdokkaita ei Vasemmistoliiton listalla ollut. Kasari ja Hiironen aikovat ehdokasasettelun myötä molemmat myös erota Vasemmistoliiton jäsenyydestä ja esiintyä demarien listalla sitoutumattomina ehdokkaina. Kasari on nykyisin Vasemmistoliiton ainoa haminalaisvaltuutettu ja Hiironen Haminan Seudun Vasemmistoliitto ry:n puheenjohtaja. Myös demarien taholta on viestitty, ettei SDP:n listalla voi olla toiseen puolueeseen kuuluvia henkilöitä. Kasarin ja Hiirosen siirtyminen demarien ehdokkaiksi on molempien mukaan ensisijaisesti vaalitaktinen ratkaisu. — Tuskin minä 36 valtuustovuoden jälkeen nappulaa kääntämällä omia periaatteitani ja tavoitteitani muutan. Kuvaisin tätä sillä lailla, että tämä on kahden osapuolen tavoite saada vasemmistolaisille ajattelutavoille lisää mahdollisuuksia toteuttaa ideologisia asioita tässä tilanteessa, Kasari sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/09/Vasemmistoliitto%20j%C3%A4i%20ilman%20ehdokkaita%20Haminassa/2017321996640/4