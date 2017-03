Uutinen

Kymen Sanomat: Rakkautta ja uusia kavereita — Kymenlaakson sinkut kohtaavat Facebookissa Kannattaa liittyä sinkkujen Facebook-ryhmään, olla siellä aktiivinen ja osallistua tapahtumiin. Ei kannata ainakaan jäädä kotiin. Ei sieltä tule kukaan hakemaan. Näin ohjeistaa valkealalainen Piia Turkki, joka perusti Facebookiin Kymenlaakson sinkut -ryhmän tammikuussa 2015. Jäseniä on kertynyt jo yli 600. Turkin mukaan porukkaa kokoontuu kasvokkain joka viikko. On bingoiltoja, grilli-iltoja, peli-iltoja, yhteisiä lenkkejä ja pikkujouluja. Pariskuntia on muodostunut, ja osa on muuttanut yhteen. Turkki huomauttaa, että moni on löytänyt ryhmästä myös hyviä ystäviä. — Vaikka on sinkku, elämän ei tarvitse olla tylsää ja yksinäistä. Ryhmä antaa vertaistukea ja sisältöä elämään. Tärkeää on voida nauttia elämästä myös sinkkuna. Lue lisää aiheesta päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

