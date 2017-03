Uutinen

Kymen Sanomat: Poimintoja Kotkan vihreiden kuntavaaliohjelmasta: euron bussitaksa, kulttuurisparraajat ja Karhulan kanjonin kattaminen Kotkan seudun vihreiden vähimmäistavoite kevään kuntavaaleissa Kotkassa on valtuustopaikkojen tuplaaminen. — Mutta pyrimme, että läpi menisi enemmänkin, toteaa Kotkan seudun vihreiden puheenjohtaja Tiina Rosberg. Puolueella on nyt kolme valtuutettua Kotkan kaupunginvaltuustossa. Tavoitteeseensa vihreät pyrkivät 41 ehdokkaalla ja seitsemällä eri vaaliteemalla, etunenässä lapset ja nuoret sekä joukkoliikenne. — Lapset ja nuoret ovat lähellä sydäntä. Yleensä lasten ja nuorten hyväksi tehdyt asiat ovat eduksi myös muille. Ja joukkoliikenteen on oltava aito vaihtoehto, kun palveluita keskitetään, muistuttaa Rosberg. Joukkoliikennettä vihreät kehittäisivät esimerkiksi ilta- ja viikonloppuvuoroja lisäämällä sekä euron bussitaksalla Kotkan paikallisliikenteessä. Hyvinvointia tuottavaa arkiympäristöä vihreät kehittäisivät kattamalla Karhulan kanjonin puistolla tai kevyellä julkisella ja liikerakentamisella. Viherseiniä, kattopuutarhoja ja kaupunkivijelypalstoja vihreät näkisivät mieluusti muun muassa Kantasatamassa. Vihreä yrittäjyys on tulevaisuutta -teeman alla Kotka nähdään Etelä-Kymenlaakson yhteisenä pääkaupunkina ja vihreänä suunnannäyttäjänä. Tavoitteena on kansainvälinen Kotka, jota myös maahanmuuttajat ovat aktiivisesti rakentamassa. Erityisryhmien kulttuurisparraajat ja nurmikenttien auki pitäminen pidempään ovat konkreettisia ehdotuksia, kun kulttuurilla ja liikunnalla tavoitellaan terveyttä. Kotkan seudun vihreät kampanjoi myös korkeatasoisten ja nopeiden sote-palveluiden sekä avoimen, osallistavan ja tasa-arvoisen päätöksenteon puolesta. Kotkan seudun vihreät julkisti kuntavaaliohjelmansa torstaina. Lue koko uutinen:

