Uutinen

Kymen Sanomat: Norssalmen sillan remontti vaikuttaa liikennejärjestelyihin Norssalmen sillan korjaustöiden vaiheet on suunniteltu siten, että liikennettä joudutaan ohjaamaan liikennevaloilla mahdollisimman vähän aikaa. Kevyenliikenteenväylän leveys on työn aikana kaksi metriä. — Sillan kohdalla on työaikana kolmenkympin nopeusrajoitus. Ajoneuvo- ja kevytliikenneyhteydet ovat toiminnassa koko rakentamisen ajan. Urakoitsija suojaa ja aitaa työmaa-alueet, kertoo projektipäällikkö Harri Keskinen Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy:stä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja pääurakoitsija pyytävät tienkäyttäjiä ja jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja mopoilijoita huomioimaan tietyömaa-alueella työskentelevät ja kulkevat raskaat maansiirtoajoneuvot ja työkoneet sekä kehottaa kulkijoita varovaisuuteen alueella. Lue koko uutinen:

