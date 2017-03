Uutinen

Kymen Sanomat: Kymen Sanomien uusi tapahtumakalenteri avattiin — järjestäjät voivat nyt saada tapahtumansa nopeammin julki Kymen Sanomien uusi tapahtumakalenteri on avattu. Palvelun taustalla on useiden lehtien yhteinen Menoinfo.fi. Kalenteri on entistä helppokäyttöisempi. Sivun vasemman laidan palkista voi valita ajankohdan, paikkakunnan ja kohderyhmän sekä seuloa joukosta esimerkiksi ilmaistapahtumat tai kulttuuritapahtumat. Tapahtumien järjestäjien toivotaan ilmoittavan tapahtumista sivustolta löytyvällä lomakkeella. Tapahtumailmoituksiin voi nyt liittää myös kuvia. Säännöllisesti tapahtumia järjestävät voivat saada oikeuden syöttää tapahtumat suoraan kalenterijärjestelmään. Tuolloin ne tulevat kalenterissa näkyviin välittömästi ilman toimituksen käsittelyä. Tällaisen oikeuden voi saada pyytämällä sitä ilmoituslomakkeen viimeisessä kentässä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/09/Kymen%20Sanomien%20uusi%20tapahtumakalenteri%20avattiin%20%E2%80%94%20j%C3%A4rjest%C3%A4j%C3%A4t%20voivat%20nyt%20saada%20tapahtumansa%20nopeammin%20julki/2017521990493/4