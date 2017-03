Uutinen

Kymen Sanomat: Koululaiset kesätöihin kaupan alalle — työrupeamasta maksetaan 355 euron korvaus Koululaiset voivat hakea ensi kesäksi kahdeksi viikoksi töihin kaupan alan tehtäviin. Harjoitteluajalta heille maksetaan 355 euron korvaus. Kaupan liitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat sopineet koululaisille suunnatun Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelman ehdoista koko kaupan alalle. Ohjelman tarkoituksena on antaa nuorille kokemusta kaupan alan töistä ja yritysten toiminnasta sekä esitellä kaupan alalla avautuvia työmahdollisuuksia sekä urapolkuja. — Olemme iloisia siitä, että koululaisten harjoitteluohjelma jatkuu kaupan alalla. Työelämään tutustuminen antaa nuorille paremmat mahdollisuudet päästä työhön kiinni myöhemmin. Töiden tarjoaminen on myös keino ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Työssä opitaan myös arjen taitoja, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala kertoo. Kaupan alan kesätyöpaikkoja kahdeksi viikoksi on tarjottu koululaisille jo yli parinkymmenen vuoden ajan. Vuosittain tuhansia nuoria ympäri maata on päässyt tutustumaan kaupan alan työtehtäviin. Lisäksi kaupan ala työllistää joka kesä noin 20 000 nuorta kesätyöpaikkoihin. Tänä kesänä koululaiset voivat vastata harjoittelujakson päätteeksi liittojen palautekyselyyn, jossa tiedustellaan harjoittelun onnistumista. — Kesätyö on tyypillisesti nuorille ensimmäinen askel työelämään. Onkin erityisen tärkeää, että työnantajilla on mahdollisuus antaa nuorille työelämästä ja koko toimialasta myönteinen kuva. Hyvällä johtamisella, ennen kaikkea lähiesimiestyöllä, vaikutetaan paljon nuorten mielikuviin kaupan alasta. Myös henkilöstöllä on merkittävä rooli siinä, että nuori viihtyy työssä, Lavikkala sanoo. Lue koko uutinen:

