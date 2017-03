Kotkalaiset ajo-opettajat: Punaisten liikennevalojen ennakointi kannattaa tehdä niin, että auto liikkuu koko ajan hiljakseen

Kun Kymen Sanomat pyysi lukijoita kertomaan, mikä heitä ärsyttää liikenteessä, alkoivat jotkut aihetta kommentoineet keskustella autoilijoiden käyttäytymisestä liikennevaloristeyksiä lähestyttäessä.

— Kotkassa on ihan oma muussa Suomessa tuntematon ärsyttävä kulttuuri jättää risteyksissä vähintäänkin yhden tai jopa kahden auton mittaiset turvavälit, vaikka punaiset valot palavat ja liikenne on pysähdyksissä. Siinä sitten tukitaan kaikki kaistat näiden turvavälien kanssa. Joskus, kun suoraan menevät kaistat on tällä tavoin täytetty, eivät takaa tulevat ihmiset pääse vaihtamaan kääntyvälle kaistalle, vaikka kääntyville palaisi vihreä valo, toteaa yksi kommentoijista.





Kotkalainen liikenneopettaja Mika Tiitinen Tiitisen Autokoulusta kommentoi lukijan kirjoitusta:

— En itse halua olla liikennevaloissa edellä olevan puskurissa kiinni, koska autoni lämmityslaite imee hänen autonsa pakokaasut autoni sisälle. Kommentissa mainittua kaistan tukkimista en ole havainnut.

Myös ajo-opettaja Olli Mäkelä Haminassa ja Kotkassa toimivasta Mäkelän autokoulusta on pannut merkille pakokaasuhaitat.

— Talvikeleillä ajoneuvojen pakokaasupäästöt voivat olla huomattavasti suuremmat, ja mikäli ollaan pysähdyksissä ja tarpeeksi lähellä edellä olevaa autoa, niin oman auton sisäilman laatu heikkenee. Vasta aivan uudessa teknologiassa ajoneuvojen sisäilman tunnistuslaitteet katkaisevat pakokaasupäästöjen tulemisen omaan autoon.

Mäkelä kehottaa autoilijoita valitsemaan kaistansa ajoissa.

— Oma kääntyvä kaista tulisi valita jo hyvissä ajoin, jolloin kaistan vaihto on selvästi helpompaa. Mikäli kääntyvälle kaistalle ei pääse aiemmin ruuhkautuneen liikenteen vuoksi, niin on syytä odottaa rauhassa hetki. Äänimerkin käyttö ja liian lähelle ajaminen vaan aiheuttaa turhautumista ja suuttumista muissa autoilijoissa.





Nettikommentoijaa häiritsevät myös hitaasti, autoa ryömittämällä, liikennevaloristeystä lähestyvät autoilijat.

— Tilanteeseen liittyy myös varsin kotkalainen tapa eli ensin pysähdytään punaisiin valoihin huomattavan pitkän turvavälin kanssa, ja sitten aletaan vähitellen madella turvaväliä umpeen kytkintä luistattamalla toivoen, että valo ehkä vaihtuisi samalla vihreäksi. Mitähän tälläkin saavutetaan muuta kuin kytkinremontti?

Tiitisen mielestä liikennevalojen ennakointi on hyvä ja taloudellinen tapa.

— Punaisten liikennevalojen ennakointi kannattaa tehdä niin, että auto liikkuu koko ajan hiljakseen. Se säästää polttoainetta ja luontoa. Niin sanotut lentävät lähdöt lisäävät sujuvuutta.

Mäkelä on samoilla linjoilla.

— Pieni ennakointi on toki paikallaan, mutta koko punaisten valojen aikana tapahtuvaa ryömittämistä tulisi harkita. Oma näkemykseni on, että punaisiin liikennevaloihin lähestyttäessä tulisi ajonopeutta alentaa niin että turhalta pysähdykseltä vältyttäisiin. Tällä tavoin ajaminen on taloudellisempaa sekä ekologisempaaa. Kytkimen luistattaminen valojen vaihtumista odottaessa on turhaa. Peräänajojen riski myös pienenee huomattavasti, eli turvallisuusvaikutus on suuri.





Mikäli autoilija kuitenkin jää punaisiin valoihin, on liikkelähtö aivan toisen auton takaa hitaampaa.

— Kun ajoneuvojen väliin jätetään vähän etäisyyttä, pystytään liikkellelähtö tekemään vihreän vaihtuessa samanaikaisesti edellä olevan autoilijan kanssa. Samalla näkyvyys paranee huomattavasti, kun ei olla aivan toisen auton kannassa. Tietenkin kohtuus kaikessa, toteaa Mäkelä.

Mäkelä arvelee, että Kotkassa ei välttämättä olla totuttu ruuhkiin ja se saattaa johtaa turhautumiseen varsinkin valo-ohjatuissa risteyksissä.

— Toivoisinkin kuljettajilta kärsivällisyyttä, ja mahdollisuuksien mukaan muutaman minuutin lisäystä työmatka-ajoon, jolloin ajosta saadaan selvästi miellyttävämpää, kun kiireen tuntu saadaan pois.