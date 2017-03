Uutinen

Kymen Sanomat: Kierrätyspajalla kiertävät tavarat, ei raha Kotkaan on perustettu uusi kierrätyskeskus. Satamakatu 3:ssa on pyöräpajan naapurina Kotkan Kierrätyspaja, joka toteuttaa kierrätyksen syvintä ideaa. — Aikuisten ja lasten siistejä, ehjiä ja käyttökelpoisia vaatteita ja kenkiä. Leluja ja kirjoja, varsinkin lastenkirjoja. Laukkuja, asusteita, siistejä pyyhkeitä ja liinavaatteita, luettelee idean äiti, kotkalainen Marianne Bruce tavaroita, joita pajalle voi tuoda. Huonekaluille ja kodin tekniikalle pajalla ei ole tilaa. Myöskään koriste-esineitä ei toivota tuotavan. — Toivomme, että tavarat lajitellaan jo kotona ja ajateltaisiin, onko vaatteesta enää iloa kenellekään. Huonokuntoiset kannattaa viedä vaatekauppojen lumpunkeräykseen. Kotkan Kierrätyspaja on avoinna tiistaisin kello 9.30—11.30 ja keskiviikkoisin kello 17—19. Lisäksi joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 10—14. Lue koko uutinen:

