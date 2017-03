Uutinen

Kymen Sanomat: KOKS:n rakentaminen työllistää satoja Kymenlaakson keskussairaalan rakennustyöt työllistävät lähivuosina satoja rakennusalan ammattilaisia. Kymenlaakson maakuntauudistuksen muutosjohtaja Jussi Lehtinen arvioi, että 40 miljoonan euron arvoinen uudisosa vaatii 250 henkilötyövuotta. — Sen päälle tulee elementti- ja osatuotannossa tehtävä työ. Perustan tämän luvun erään rakennusalan yritysjohtajan kanssa käymääni keskusteluun. Itse on ole asiantuntija, Lehtinen sanoo. Laajennusosan rakentaminen kestää pari vuotta. Vanhan sairaalaan peruskorjaus on vielä työllistävämpi. — Rakennusammattilaisen arvio on, että työvoimatarve on 2-2,5 kertaa suurempi kuin uudisrakentamisessa, Lehtinen sanoo. Peruskorjauksen hinta-arvio yli 120 miljoonaa euroa. Henkilötyövuosia voi siten kertyä 1500, enemmänkin. KOKS työllistää vuosien ajan. Tämän hetken suunnitelmien mukaan sairaalan uudistus on valmiina 6-7 vuoden kuluttua. Kuinka paljon KOKS:n rakentaminen työllistää paikallisia rakentajia, riippuu urakkakilpailuista ja urakoiden jakautumisesta sen jälkeen aliurakoitsijoille. — Pidän tärkeänä, että kilpailutukset toteutetaan niin, että mahdollisimman moni paikallinen yritys voi niihin osallistua, Jussi Lehtinen sanoo.| Seppo Häkkinen Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/09/KOKS%3An%20rakentaminen%20ty%C3%B6llist%C3%A4%C3%A4%20satoja/2017321996890/4