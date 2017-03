Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan Yöt rokkaa kesäkuussa: Nazareth, Suzi Quatro, Slade, Popeda sekä Remu & The Hurriganes esiintymään Haminan Yöt on vahvistanut esiintyjälistansa kesäkuun 10. päivänä Hamina Bastionissa järjestettävään konserttiin. Lavalle nousevat Nazareth, Slade, Suzi Quatro, Popeda sekä Remu ja Hurriganes. Järjestäjien mukaan kyseessä on entisten nuorten rock-juhla kesäkuisessa Haminassa. Konsertissa yleisöä viihdyttävät legendat maailmalta ja ikonit Suomesta. — Haminan Yöt –tapahtumissa on totuttu näkemään menestyviä ja valovoimaisia artistivieraita, joten perinteet velvoittavat. Ensi kesänä me tarjoamme tiiviin rautaisannoksen laaturockia, kertoo tapahtuman järjestävän Eastway Liven toimitusjohtaja Juha Hytti. Hytin mukaan Haminan Yöt on tällä kertaa eräänlainen rock-vetoinen entisten nuorten sävellahja livenä. — Lauantaipäivän paketti on tulvillaan tuttuja tähtiä ja hittejä, nostalginen ja muistoja herättävä. Odotamme perinteisen rockin ystäviä Haminaan ympäri maata, Juha Hytti sanoo. Lipunmyynti tapahtumaan alkaa 10. maaliskuuta. Konserttiin ei ole ikärajaa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/09/Haminan%20Y%C3%B6t%20rokkaa%20kes%C3%A4kuussa%3A%20Nazareth%2C%20Suzi%20Quatro%2C%20Slade%2C%20Popeda%20sek%C3%A4%20Remu%20%26%20The%20Hurriganes%20esiintym%C3%A4%C3%A4n%20/2017322000585/4