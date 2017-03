Uutinen

Kymen Sanomat: Esa Ylönen kokoaa Italiassa Uuno Klamin pianoteoksista nuottikirjan Pianotaiteilija Esa Ylösen elämä on yhtä lentoa. Keskiviikkoiltana kotkalaismuusikko esiintyi Helsingissä Ylen Kantapöytä-ohjelmassa viulisti Essi Höglundin kanssa. Torstaiaamuna hän jo pakkaa sähköpianoaan matkalaukkuun tulevaa Italian-matkaansa varten. Vasta viime viikolla pianisti konsertoi Moskovassa säveltäjä, alttoviulisti Eero Kestin kanssa. Ylönen kuittaa kiireen iloisella naurulla. Pian on luvassa pieni hengähdyshetki. Maanantaina hän jää Kotkan seudun musiikkiopistosta kuukauden pituiselle virkavapaalle ja lentää Italiaan. — Ensin menen Milanoon, jossa minulla on konsertti Jean Sibeliuksen tyttärentyttären, viulisti Satu Jalas-Risiton kanssa. Milanosta siirryn Roomaan Suomen valtion omistamaan renessanssihuvila Villa Lanteen, Ylönen kertoo. Villa Lantessa Ylönen aikoo viimeistellä nuottikirjansa, joka koostuu Uuno Klamin (1900—1961) sävellyksistä. Nuottikirja sisältää kymmenen Klamin pianoteosta, joista vain kaksi on painettu aikaisemmin. Ylönen aloitti kirjaprojektinsa viime syksynä. Hän sai sitä varten Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahastolta 8 000 euron apurahan. Nuottivihkonen ilmestyy loppukeväästä musiikkikustantamo Fennica Gehrmanin julkaisemana. — Kappaleet ovat kronologisessa järjestyksessä, vuosilta 1916—1957. Ensimmäisen niistä Klami sävelsi vain 16-vuotiaana. Mukana on monia musiikkiopistoihin sopivia teoksia. On hienoa, että niistä saadaan viimeinkin valmiit nuotit. Ylönen päätti lähteä Roomaan, koska myös Klami oleskeli siellä ja nimenomaan Villa Lantessa 1950-luvun lopulla. — Haen Italiasta vaikutteita ja yritän etsiä vastausta, miksi hän matkusti sinne. Takaisin Suomeen Ylönen saapuu vähän ennen pääsiäistä, jotta hän ehtii soittamaan urkuja Kymi Sinfoniettan Matteus-passiossa. Ennen Italian-matkaansa Ylönen kerkeää vielä konsertoida Kotkan Klubilla argentiinalaisen tangolaulaja Martin Alvaradon ja helsinkiläisen bandeonisti Mikko Heleniuksen kanssa. Perjantaina 10. maaliskuuta kello 19 pidettävässä konsertissa kuullaan perinteisiä tangoteoksia, mutta myös harvinaisempia sävellyksiä ja instrumentaalikappaleita. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/09/Esa%20Yl%C3%B6nen%20kokoaa%20Italiassa%20Uuno%20Klamin%20pianoteoksista%20nuottikirjan/2017322001550/4