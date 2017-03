Uutinen

Kymen Sanomat: Ensi viikolla Kotkan kaupunginteatterin kahdessa esityksessä saa ottaa kuvia Nyt maaliskuussa järjestetään Suomessa jo toista kertaa valtakunnallinen #munteatteri-kampanja, johon kukin teatteri voi osallistua haluamallaan tavalla. — Teattereissa kuullaan yleensä ennen esitystä tiedote, jossa kerrotaan että esityksen kuvaaminen tai muu taltiointi ei ole sallittua. Kotkan Kaupunginteatterin esityksessä Ronja Ryövärintytär 15. maaliskuuta kello 18 ja satamaravintola Kairon suomi 99 -revyyssä 16. maaliskuuta kello 19 se on suotavaa ja toivottavaa, kertoo Kotkan Kaupunginteatteri Oy:n markkinointipäällikkö Eeva-Liisa Kuokka. Suomen teattereissa käy vuosittain yhteensä noin neljä miljoonaa katsojaa. Teatterit toimivat ympäri maan. Ammattiteattereita on noin 200 ammattiteatteria ja harrastajateattereita noin 700. Esitysten ensi-iltoja on kesät talvet, liki tuhat joka vuosi. Elävää teatteria tehdään ihmiseltä ihmiselle ja teatteri haluaa pysyä ajassa mukana. Otoksiaan saa myös jakaa somessa merkinnällä #munteatteri. Lisää tietoa kampanjasta löytyy osoitteesta http://www.tinfo.fi/fi/munteatteri Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/09/Ensi%20viikolla%20Kotkan%20kaupunginteatterin%20kahdessa%20esityksess%C3%A4%20saa%20ottaa%20kuvia/2017321996231/4