Uutinen

Kymen Sanomat: Ehdokkaat saivat numeronsa kunnallisvaaleihin — katso Etelä-Kymenlaakson kuntien ehdokaslistat oikeusministeriön tulospalvelusta Kunnallisvaaliehdokkaat saivat ehdokasnumeronsa torstai-iltana. Täydelliset kuntakohtaiset ehdokaslistat julkistettiin oikeusministeriön tulospalvelussa. Samalla sivustolle nostettiin myös ensimmäisiä tilastoja kunnallisvaaleista. Oikeusministeriön mukaan kunnallisvaaleissa on yhteensä ehdolla 33 618 henkilöä. Ehdokkaiden keski-ikä on 50 vuotta ja heistä 6 665 on nykyisiä kunnanvaltuutettuja. Joukossa on 20 207 miestä ja 13 411 naista. Kansanedustajia on ehdolla 162 ja europarlamentaarikkoja neljä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/09/Ehdokkaat%20saivat%20numeronsa%20kunnallisvaaleihin%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89katso%20Etel%C3%A4-Kymenlaakson%20kuntien%20ehdokaslistat%20oikeusministeri%C3%B6n%20tulospalvelusta/2017522002488/4