Kymen Sanomat: ELYn kysely: Miten Haminantietä ja Vaalimaantietä pitäisi kehittää, entä missä ovat pahimmat ongelmapaikat? Miten Haminantietä ja Vaalimaantietä pitäisi kehittää? Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY) kysyy asiaa nettilomakkeella. Kysely on tarkoitettu alueen liikenteen toimijoille sekä muille valtatie 26:n eli Haminantien ja maantie 387:n eli Vaalimaantien parannuksesta kiinnostuneille. Vastausaikaa on 26. maaliskuuta asti. Kyselyssä voi esimerkiksi merkata kartalle valtatie 26:n ja maantie 387:n pahimmat ongelmakohdat perusteluineen. ELYn mukaan Haminantien ja Vaalimaantien liikennemäärät voivat kasvaa, kun Kuutostien parannus ja moottoritie Vaalimaalle valmistuvat ensi vuonna. Siksi ELY tekee tieverkollisen selvityksen teiden palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä kesäksi 2017. Nettikysely tehdään selvitystä varten. Tällä hetkellä Lappeenrannasta Helsinkiin on tarjolla kolme eri reittiä. Kaikkien kolmen reitin matka-ajat muuttuvat, kun Kuutostien parannus Lappeenranta—Taavetti -välillä sekä moottoritie Vaalimaalta Haminaan valmistuvat vuonna 2018. Pääkaupunkiseudulle pääsee Kuutostietä pitkin Kouvolan kautta, kääntymällä Haminantielle Taavetista ja sen jälkeen Seiskatietä Haminasta eteenpäin tai ajamalla Vaalimaantietä Vaalimaalle ja rannikkoa pitkin Seiskatietä pääkaupunkiseudulle. Matka-ajoiltaan reitit ovat hyvin samankaltaisia.

