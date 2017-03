Uutinen

Kymen Sanomat: Tulipalo Karhulan teollisuusalueella Kehätiellä, Karhulan teollisuusalueella sijaitsevassa teollisuushallissa on syttynyt tulipalo. Paikalla on useita pelastuslaitoksen sammutusyksiköitä. — Ensin sammutusyksiköt lähtivät liikkeelle tiedolla, että kysymyksessä on suuri palo, mutta myöhemmin palo paljastui pienemmäksi kuin ensin luulimme, kerrotaan Kuopion hätäkeskuksen mediapalvelusta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/08/Tulipalo%20Karhulan%20teollisuusalueella/2017321994912/4