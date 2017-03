Uutinen

Kymen Sanomat: Suurenkallionniemen vesialueen pohjan tila selvitetään ennen kauppaa Haminassa Haminan kaupunki selvittää virkistysaluekäyttöön kaavaillun Suurenkallionniemen meren pohjan kunnon ennen vesialueen ostamista Stora Ensolta. Selvitykset tehdään aikaisemmin tehtyjen tutkimusten perusteella. Tarkoitus on varmistua, ettei meren pohjassa ole paperitehtaan nollakuitumassoja, jotka sisältävät vaarallisia aineita. Haminan kaupungin ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff pitää haitallisten aineiden olemassaoloa epätodennäköisenä. — Olen juuri ottamassa asiasta selvää. Ennakkoarvio on, ettei siellä ole samantapaisia pohjaongelmia kuin esimerkiksi Kymijoessa. Summan tehdashan oli sanomalehtipaperitehdas eikä klooria käyttävä kuten Kuusankoskella. Summan tehdas teki vuosikymmeniä vedenlaadun ja pohjaseurantaa. Pari vuotta ennen tehtaan lopettamista siellä ruopattiin laituripaikkaakin uusiksi ja siitä on olemassa tietoa. Myös Google teki uuden vesiputken, jota varten siellä on tehty sedimenttitutkimuksia. Kerään parhaillaan aineistoa, jota on olemassa ja alustavasti näyttää, ettei pelkoa epäpuhtauksista pitäisi olla. Kaupunki on ostamassa Suurenkallionniemestä noin viisi hehtaaria maata ja hehtaarin vesialueen. Kyseessä on Stora Enson omistama alue, josta kaupunki mielii korvaajaa Matinsaaren virkistysalueelle. Matinsaarta kaavoitetaan parhaillaan uudelleen, jolloin siellä oleva pienvenesatama ja uimapaikka muuttuvat kaavassa suojaviheralueiksi. Kaavaan on myös linjattu rata- ja tieyhteys Matinsaaren kautta Paksuniemeen. Lue koko uutinen:

