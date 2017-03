Uutinen

Kymen Sanomat: Palokuntanuoret kilpailevat Kotkassa lauantaina — kiinnostuneet voivat seurata toimintaa yleisörastilla Kauppakeskus Pasaatissa Etelä-Suomen alueen palokuntanuoret kilpailevat lauantaina Rescue Race- mestaruudesta Kotkassa. Kilpailuun voivat osallistua palokuntanuoret entisen Etelä-Suomen läänin alueelta. Tänä vuonna kilpailuun osallistuu kaikkiaan 38 joukkuetta Etelä-Suomen alueelta sekä mahdollisesti 1 joukkue Virosta. Kilpailupäivänä Kotkan keskustan alueella liikkuu siis kaikkiaan lähes 250 palokuntanuorta ohjaajineen. Kilpailussa joukkueet liikkuvat Kotkansaaren alueella. Joukkue saa rastivihjeen, jonka perusteella käyttäen apuna matkailumateriaalia he suunnistavat rasteille. Rasteilla joukkueet joutuvat tekemään erilaisia tehtäviä, jotka liittyvät johonkin seuraavista aiheista: turvallisuusviestintä, ensiapu, pelastustoiminta, väestönsuojelu, ympäristö, jokamiehen oikeudet, luonto, kansainvälisyys, ja niin edelleen. Rastin suorituksen jälkeen he saavat vihjeen seuraavan rastin sijainnista. Rastien paikat pidetään salassa vielä tässä vaiheessa, lukuun ottamatta yhtä rastia. Niin sanottu yleisörasti on Kauppakeskus Pasaatissa, jossa kilpailua voi tulla seuraamaan kuka tahansa. Varsinainen kilpailu alkaa lauantaina kello 9.30 kilpailukeskuksesta, Toivo Pekkasen –koululta. Lue koko uutinen:

