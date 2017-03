Uutinen

Kymen Sanomat: Norssalmen sillan remontti alkaa maaliskuussa Norssalmen sillan korjaustyöt alkavat maaliskuussa ja ne maksavat noin miljoona euroa. Sillan vesieristys ja reunapalkit ovat alkuperäiset. — Eristyksen käyttöikä on yleensä noin 30—40 vuotta, minkä jälkeen eristys on uusittava. Silta on jännitetty pitkittäin ja poikittain, mistä johtuen vesivuodot kannen läpi eivät ole suotavia, toteaa projektipäällikkö Seppo Mielonen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Sillankorjaustöiden pääurakoitsijana toimii MPV-Infrarakenne Oy Tuusulasta. — Korjaustöiden yhteydessä sillan reunapalkit uusitaan, sen kuivatusrakenteet, vesieristeet ja päällysteet uusitaan. Myös sillan maatuet sekä etuluiskat ja keilojen verhoukset korjataan ja välituen 5 laakerit kunnostetaan, kertoo projektipäällikkö Harri Keskinen Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy:stä. Sillan pilarit korjataan sekä silta- ja tiekaiteet uusitaan. — Siltaan asennetaan uusi keskikaide korotetun kevyenliikenteenväylän reunaan. Lue koko uutinen:

