Kymen Sanomat: Nelosfestarilla saa katsoa ja osallistua — kaksi päivää harrastajakulttuuria Kotkassa Nelosfestarin päämäärä ei ole muuttunut kahdeksassa vuodessa: kaksipäiväisen tapahtuman tavoitteena on yhä esitellä seudun kulttuuriharrastajien tuotantoa — maksutta. Tänä viikonloppuna Kotkan Satamakadun Nelosteatterille kokoontuu yli 20 esiintyjäryhmää eri puolilta maakuntaa. Luvassa on tanssia, teatteria ja musiikkia moneen makuun. — Tämä on kymenlaaksolaisen harrastajakulttuurin esittelyfestivaali, kertoo Esko Junkkari tapahtumaa järjestävästä Nelosteatterin talotoimikunnasta. Festivaali perustuu talkootyöhön niin järjestäjien kuin esiintyjienkin osalta. Junkkarin mukaan tapahtuman ilmaisuus on tärkeä periaate, josta ei ole haluttu tinkiä. — Haluamme tuoda korkeatasoista kulttuuria kaikkien ulottuville. Aiempien vuosien tapaan perjantaina vietetään tanssin ja musiikin iltaa, lauantaina on teatteripäivä. Perjantaina osaamistaan näyttävät kotkalaiset, haminalaiset ja kouvolalaiset tanssiryhmät, joilta on luvassa muun muassa akrobatiaa, steppiä, burleskia ja katutanssia sekä kantri- ja showtanssia. Yleisö pääsee kokeilemaan rivitanssin alkeita Raija Blyn opastuksella. Kaakon tanssi ry:n Neil Owens puolestaan vetää työpajan, jonka teemana on tanssin elementit. — Totuttuun tapaan saa sekä katsoa että osallistua, Junkkari kannustaa. Tanssiesitysten lomassa kuullaan musiikkia. Yhteislaulutuokioita vetää Kristiina Lanki Junnun lauluseurasta. Illan päättää Haminan kansalaisopiston bluespiiri. Lauantaipäivä alkaa lapsiperheille suunnatulla ohjelmalla. Thomas Pryken interaktiivinen esitys Professori Komponentti ja Ihme-isät toteutetaan yhdessä yleisön kanssa. Päivän ainoa kokopitkä näytelmä on kouvolalaisen Mikä?Teatterin uutuusnäytelmä Hiekkahentuset, jonka ohjaa Karolina Eklund-Vuorela. Lisäksi ohjelmassa on maistiaisia jo valmistuneista ja tulevista esityksistä. Kohtauksia omista tuotannoistaan esittävät Haminan kansalaisopiston teatteritaiteen opetusryhmä, Karhulan työväennäyttämö ja työväennäyttämön nuorten ryhmä, haminalainen senioriteatteri MamMatit ja Pokka-ryhmä. Taiteilijatapaamisessa turvapaikanhakijoiden kokemuksista kertovan Turvallinen maa -esityksen ohjaaja Piia Kleimola ja muita työryhmän jäseniä kertovat projektin toteutumisesta. Tänä vuonna festivaali osuu samalle viikonlopulle kuin paluun tekevä Kotkan Kritiikkipäivä. Junkkarin mukaan päällekkäisyys tulee ottaa rikkautena. — Kritiikkipäivillä puhutaan kulttuurista, Nelosfestarilla tehdään kulttuuria, hän luonnehtii tapahtumien eroa. Nelosfestari 10.—11. maaliskuuta Nelosteatterissa, Satamakatu 4, Kotka. Katso koko ohjelma: www.kaakko135.fi. Lue koko uutinen:

