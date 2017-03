Liikenteessä ärsyttävät liikennevalokäyttäytyminen, vilkun käyttämättä jättäminen ja perässä roikkuminen

Kuva: Kai Skyttä

Kysyimme eilen lukijoilta, ovatko he joutuneet rattiraivon kohteeksi tai palaako heiltä itseltään hermo liikenteessä ja minkälaisissa tilanteissa.

Kommentteja tuli paljon.

Eniten lukijoita tuntuvat hermostuttavan perässäroikkujat, jotka tulevat tien päällä liian lähelle, vaikka edessä ajava auto ajaisi rajoitusten mukaisesti eikä ajaisi niin sanottua alinopeutta.

Lukijoiden mielestä ärsyttäviä ovat myös autoilijat, jotka tekevät holtittomat ohittelijat ja kuljettajat, jotka eivät käytä vilkkua kääntyessään.



— Että mikäkö ärsyttää? Perässäroikkujat, vaikka ajan itse vähän yli sallitun. He, jotka eivät käytä vilkkua. Odotat risteyksessä, että voit lähteä risteävälle tielle, niin joku kääntyy vilkutta tai sitten viime tingassa vilauttaa vilkkua ja kääntyy sinne, mistä itse olen tulossa. Kuljettajat, jotka ajavat lasit ummessa. Ohituksen jälkeen moottoritielläkin puskuria hipoen oikealle kaistalle palaavat. Kännykän räplääjät. Hyvissä olosuhteissa "alinopeutta" ajavat. Autojonon perältä ohittamaan lähtevät. Siinä muutamia alkupaloiksi.

Punaisia liikennevaloja hitaasti lähestyvät autoilijat saivat kommentteja puolesta ja vastaan.

— Varsin kotkalainen tapa eli ensin pysähdytään punaisiin valoihin huomattavan pitkän turvavälin kanssa, ja sitten aletaan vähitellen madella turvaväliä umpeen kytkintä luistattamalla toivoen, että valo ehkä vaihtuisi samalla vihreäksi. Mitähän tälläkin saavutetaan muuta kuin kytkinremontti?





— Punaisia liikennevaloja lähestyvän auton ryömintä jopa sata metriä ennen valoja. Raivostuttavaa ja jopa vaarallista touhua. Kun valot sitten vaihtuvat vihreiksi, kaasutetaan lähes täyteen vauhtiin. Mutta edessä onkin valoista hitaammin lähtevä ja eikun jarrut pohjaan. Siinä on peräänajo lähellä. En ymmärrä tuota ryömintäkulttuuria.



— Kyllä fiksumpaa on juuri oikealla tavalla lähestyä, kuin jarrut pohjaan. Jos yksittäinen poikkeus, niin ei se kaikkia koske. Se sata metriä 70 nopeudesta ei kauaa vie. Kaasu pohjaan on sitten jokaisen kuskin oma ratkaisu, jos ei osaa ennakoida.

— Olen usein miettinyt Merituulentien liikennevaloja. Seitsemän täysipainoista rekkaa pysäytetään kaksi kertaa joutaviin punaisiin. Pahaa tekee katsoa sitä mustaa savua, jota ne pukkaavat. Ekoteko.

Myös teiden huono kunto sai osakseen kritiikkiä.





— Minua korpeaa tienpinnan huono kunto. Jos ei ole reikää, niin on kasa pikeä. Jos ei ole rakoa, siinä sitten taas sitä pikeä. Teiden pohjatyöt on tehty huonosti, pelkkää monttua ja harjannetta! Seuraa siinä sitten liikennettä, kun huomio täytyy pitää tienpinnassa kiinni :). Kaupunkiosuuksilla kaivonkannet on yksi raastava tekijä,ne voisi olla vaikkapa tien ulkopuolella,siellä niitä olisi sitten helppo korjata ja huoltaa, ei tarvitse katkoa tietä ihmisten kiusaksi :)

Voit osallistua keskusteluun alkuperäisen uutisen yhteydessä tai alla olevassa kommenttikentässä.