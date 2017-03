Uutinen

Kymen Sanomat: Lähetätkö sähköposteja joukko-osoitteella? — Tunnetko tietosuojalainsäädännön? Kymenlaakson kauppakamarin tänään järjestämä tietosuoja-aiheinen tilaisuus veti Datariinassa tuvan täyteen. Hyvä niin, sillä arvioiden mukaan läheskään kaikissa yrityksissä, yhteisöissä ja yhdistyksissä ei tiedetä, mitä toukokuussa 2018 sovellettavaksi tuleva EU:n tietosuoja-asetus pitää sisällään. Asiaan perehtynyt Heidi Eklund-Karvonen Propentus Oy:stä kertoo esimerkin: — Vaikkapa valmentaja lähettää juniorijoukkueen vanhemmille sähköpostia, jossa kaikkien vastaanottajien sähköpostiosoitteet on merkitty näkyville. Se on henkilörekisteri. Mitäpä jos yksi vanhemmista sattuukin olemaan tyyppi, joka myy jotakin tuotteita? Hän poimii sähköpostiosoitteet kyseisestä viestistä ja alkaa pommittaa muita markkinointiviesteillä, kuvailee Eklund-Karvonen. Seurauksena voi olla iso riita, jopa oikeusjuttu, jossa pohditaan, onko jalkapalloseurassa rikottu tietosuoja-asetusta. Yksi asetuksen peruslähtökohdista on se, että henkilörekistereistä on kerrottava ihmisille eli rekisteröidyille. — Ihmisten täytyy tietää, mitä tietoja heistä kerätään, miksi ja mihin tarkoitukseen. Heidän täytyy tietää, kuka tietoja saa käsitellä ja kuinka kauan tietoja säilytetään, kertoo Eklund-Karvonen ja muistuttaa, että rekisteröintilupaa kysyttäessä täytyy olla selväsanainen ja täsmällinen. Asetus velvoittaa rekisteriä ylläpitävät ja käsittelevät tahot suojaamaan henkilötietoja monin tavoin. Jos ei osaa tai onnistu, seurauksena voi olla tuntuvat sakot. Tietojen suojaamisvelvoite ei koske pelkästään kansainvälisiä jättiyrityksiä, vaan ihan kaikkia. Lue koko uutinen:

