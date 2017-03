Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan-Haminan seudulla ei ole valmiutta kuntaliitokselle Kotkan-Haminan seudun kuntarakennetta sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen on selvitetty seutuvaltuuston tilaamassa konsulttivetoisessa työssä. Aitoa tahtoa viiden kunnan liittymiselle yhdeksi uudeksi kaupungiksi ei edelleenkään ole. Tulevaisuusselvitystä johtaneen MDI Public Oy:n kehitysjohtajan Janne Antikaisen mielestä viiden kunnan lliittyminen yhdeksi lähitulevaisuudessa on epärealistinen. Realistista ja suotavaa on entistä tiiviimpi seutuyhteistyö kuntien välillä, sillä yksin ei mikään kunta enää pärjää. Seutuvaltuutetuille selvitystä esitelleen Antikaisen mukaan hyvä asia on se, että luottamus Etelä-Kymenlaakson toimijoiden välillä on parin viime vuoden aikana mennyt hyvään suuntaan ja se, että kehitysnäkymiä pidetään suhteellisen hyvinä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/08/Kotkan-Haminan%20seudulla%20ei%20ole%20valmiutta%20kuntaliitokselle/2017321992938/4