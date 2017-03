Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan sisäilmaongelmista lista ja lapsille harrastustakuu Kotkan kaupunginvaltuutetut tekivät tämän viikon kokouksessa tukun valtuustoaloitteita, joista Mertsu Merivirran (kesk., sit.) ja Matti Kosken (kok.) aloite Hyvää tuulta -kylttien saamiseksi takaisin tienvarsille oli yksi. Valtuutettu Joona Mielonen (vas.) puolestaan haluaa, että Kotka laatii säännöllisesti päivitettävän julkisen listan kohteista, joissa on tai epäillään olevan sisäilmaongelma. Valtuustoaloitteessaan Mielonen korostaa sisäilmaongelmista tiedottamisen ja avoimuuden tärkeyttä. Valtuusto on Kotkan ylin päättävä elin, ja se myös kantaa poliittisen vastuunsa siitä, miten sisäilmaongelmia Kotkassa hoidetaan. Jotta valtuusto voisi kantaa vastuunsa, ja pitää huolen siitä, että ongelmiin puututaan välittömästi, tulee valtuuston olla täysin tilanteen päällä ja tietoinen, missä ongelmia epäillään tai on jo tutkitusti havaittu. Kokoomuksen-RKP:n valtuustoryhmä on huolissaan lasten ja nuorten harrastamattomuudesta rahan puutteen vuoksi. Ryhmä ehdottaakin aloitteessaan harrastustakuuta. Se ehdottaa, että Kotkassa kootaan harrastusvalikko ja kartoitetaan kansalaistoiminnan, urheilun, kulttuurin, vapaan sivistystyön ja omaehtoisen toiminnan mahdollisuudet, tilat tarjoajat, tapahtumat ja tuet. — Edellytämme, että Kotkan kaupunki käynnistää selvityksen siitä, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/08/Kotkan%20sis%C3%A4ilmaongelmista%20lista%20ja%20lapsille%20harrastustakuu/2017321988550/4