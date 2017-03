Uutinen

Kymen Sanomat: KTP:n Amzil huippulupausten leirille Espanjaan — ”Helppo myydä valitsijoille” KTP:n 15-vuotias Mustapha Amzil on valittu Jordan Brand Classic -nimeä kantavalle koripallolupausten kansainväliselle leirille. Leiri pidetään ensi viikonloppuna Barcelonassa, ja sille valittiin 40 eurooppalaista talenttia. Suomesta mukaan pääsee Amzilin lisäksi Lapuan Kobrien Perttu Blomgren, 15.Jordan Brand Classic on kytköksissä ammattilaisliiga NBA:han. Barcelonan leiriltä valitaan 12 pelaajaa Euroopan joukkueeseen otteluun Pohjois-Amerikan parhaita vastaan. Ottelu pelataan Brooklynissa Yhdysvalloissa ja sitä isännöi koripallolegenda Michael Jordan.Suomalaispelaajien valinnan taustalla on Suomessa pitkään koripallotöitä tehnyt Nenad Stefanovic. Pääkaupunkiseudulla sekä Barcelonassa asuva Stefanovic toimii JBC-leirin pelaajasuosittelijana.— Amzil oli helppo myydä valitsijoille. Hän on pitkä pelaaja, joka osaa heittää, Stefanovic sanoo Lapuan Kobrien verkkosivuilla.Ennen Amzilia ja Blomgrenia JBC-leirillä ovat suomalaisista olleet vain Elias Valtonen vuonna 2015 ja Edon Maxhuni vuonna 2014. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/08/KTP%3An%20Amzil%20huippulupausten%20leirille%20Espanjaan%20%E2%80%94%20%E2%80%9DHelppo%20myyd%C3%A4%20valitsijoille%E2%80%9D/2017321998102/4