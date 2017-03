Uutinen

Kymen Sanomat: Eniten on 67-vuotiaita naisia — katso 15 mielenkiintoista faktaa naisten elämästä Naisten keskiansio oli viime vuonna 3077 euroa, 17 prosenttia pienempi kuin miehillä. Tämän kertoo Tilastokeskus, joka on naistenpäivän kunniaksi koonnut runsaasti muitakin lukuja suomalaisen naisen elämästä. 1. Vuoden 2015 väestötilaston mukaan Suomessa on noin 2,8 miljoonaa naista, mikä on 50,8 prosenttia koko väestöstä. Ulkomaalaistaustaisia naisia on 167 000. 2. Naisten keski-ikä on 43,6 vuotta, ja eniten on 67-vuotiaita naisia. Heitä on 40 400. 3. Täysi-ikäisistä naisista 44,3 prosenttia on naimisissa. Ensisynnyttäjien keski-ikä on 28,8 vuotta. Vuonna 2015 syntyi 27 000 tyttöä, ja heidän elinajanodotteensa on 84,1 vuotta. 4. Viime vuonna työllisiä 15–74-vuotiaita naisia oli keskimäärin 1 182 000. Naisten työllisyysaste oli 67,6 prosenttia ja miehillä 69,8 prosenttia. 5. 81,6 prosenttia 15–74-vuotiaista palkansaajanaisista työskenteli viime vuonna vakituisessa työssä, loput olivat määräaikaisia. Kokoaikatyötä teki noin 79,6 prosenttia ja osa-aikatyötä 20,4 prosenttia palkansaajanaisista. 6. Naisten osuus yrittäjistä oli 31,7 prosenttia. 7. Pörssiyhtiöiden hallituksissa naisten osuus oli 22,5 prosenttia ja valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa 38,4 prosenttia. Nämä prosentit ovat vuodelta 2016. 8. Naisten keskiansio oli viime vuonna 3077 euroa, 17 prosenttia pienempi kuin miehillä. Työllisen ajan odote naisille oli 33,7 vuotta, ja eläkkeelle naiset siirtyivät keskimäärin 60,7-vuotiaina. 9. 59 prosenttia naisista herää työpäivinä jo kello 6.40 mennessä. Puoli tuntia myöhemmin kello 7.10 on hereillä 75 prosenttia. 10. Työpäivinä 69 prosenttia naisista on nukkumassa iltayhdentoista maissa, ja he nukkuvat keskimäärin 8 tuntia 14 minuuttia. 11. Kotityöhön työssäkäyvät naiset käyttävät päivittäin 3 tuntia 20 minuuttia. 12. Eduskuntaan valittiin vuoden 2015 vaaleissa 83 naista. Naisten osuus valituista kansanedustajista on 41,5 prosenttia. OECD-maista Suomessa on eniten naisministereitä ja toiseksi eniten naisia parlamentin jäseninä. 13. Pisa 2015 -tutkimuksen mukaan 15-vuotiaiden suomalaistyttöjen lukutaito on maailman huippua. Luonnontieteissä he olivat OECD-maiden välisessä tarkastelussa toiseksi parhaita. 14. Vuonna 2015 yli 15-vuotiaista naisista 71,6 prosenttia oli suorittanut jonkun peruskoulun jälkeisen tutkinnon. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneista naisia oli 57,3 prosenttia. 15. Islanti, Suomi ja Norja ovat maailman kolme tasa-arvoisinta maata. Tämän kertoo Maailman talousfoorumin vuoden 2016 Global Gender Gap -raportti. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/08/Eniten%20on%2067-vuotiaita%20naisia%20%E2%80%94%20katso%2015%20mielenkiintoista%20faktaa%20naisten%20el%C3%A4m%C3%A4st%C3%A4/2017321995901/4