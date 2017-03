Uutinen

Kymen Sanomat: Virolahden ja Miehikkälän vanhusprojekti päättyi — jatkoa luvassa Kaakon kaksikon alueella toiminut Miä ite -myö yhessä projekti on päättynyt onnistuneesti. Ikäihmisten hyvinvointiin tähdännyt hanke jatkuu nyt pysyvänä toimintana, jonka tarkoituksena on saada virikkeitä erityisesti syrjäkylille. Tuloksia käsiteltiin tänään Miehikkälässä pidetyssä loppuseminaarissa. Hanke aloitettiin ensimmäisen kerran kolmevuotisena vuonna 2012. Palveluyhdistys Ratevan hallinnoimaa projektia on rahoittanut alusta asti Raha-automaattiyhdistys. Jatkorahoitus kahdeksi vuodeksi heltisi vuonna 2015. Toiminnaksi vakiintuivat seniorit surffaa -nettiopastukset, kyläkohtainen ryhmätoiminta esimerkiksi Muurikkalassa ja Virolahden kirkonkylällä sekä Arjen apu - palvelurinki. Lisäksi käynnisteltiin ystävätoimintaa. Vaikka tänään pidettiin projektin loppuseminaari, jatkuu itse työ. Hanke sai jatkorahoituksen, nyt kohdennettuna toiminta-avustuksena. Tarkoituksena on panostaa entisiin teemoihin, alkuvaiheessa erityisesti ystävätoimintaan. Lue koko uutinen:

