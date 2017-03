Uutinen

Kymen Sanomat: Venäläismatkailun vilkastuminen näkyy tax-free-tilastoissa — Haminassa myynti kasvoi 99 prosenttia Venäläisten ostosmatkailun vilkastuminen näkyy kasvuna tax-free-myynnissä. Esimerkiksi Haminassa Global Bluen alkuvuoden tax-free-myynti on ollut tuplasti vilkkaampaa kuin viime vuonna. Haminassa tax-free-myynti vilkastui helmikuussa 99 prosenttia viime vuoden helmikuuhun verrattuna. Koko alkuvuoden osalta Global Bluen myynti kasvoi paikkakunnalla 88 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Huomattavaa ostosmatkailun kasvua on koettu myös Kotkassa, jossa helmikuun myynti kasvoi 67 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja alkuvuoden myynti on 65 prosenttia suurempi kuin viime vuonna. Venäläisten ostosmatkailu Suomeen on ollut vilkasta alkuvuodesta. Vilkastuminen johtuu Venäjän muuttuneesta taloustilanteesta. Kotkan osuus Global Bluen alkuvuoden tax-free-myynnistä koko Suomessa on 2,4 prosenttia. Haminan osuus on 2,0 prosenttia. Helsinki on edelleen suurin tax-free-paikkakunta 43,8 prosentillaan. Koko Suomessa venäläisten tax-free-ostokset kasvoivat yli 50 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Alkuvuonna venäläiset tekivät lähes kaksi kolmasosaa kaikista Global Bluen tax-free-ostoksista Suomessa. Myös kiinalaisten ostosmatkailu jatkoi kasvuaan alkuvuodesta. Kiinalaisten tax-free-ostokset kasvoivat 141 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvun siivittämänä kiinalaisten osuus tax-free-myynnistä on 21,5 prosenttia. Lue koko uutinen:

