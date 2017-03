Uutinen

Kymen Sanomat: THL tutkii kansalaisten terveyttä 50 paikkakunnalla — mukana Hamina ja Kotka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekee maan kattavaa FinTerveys-tutkimusta. Tutkimusryhmät kiertävät 50 paikkakunnalla. Etelä-Kymenlaaksosta mukana ovat Kotka ja Hamina, joissa tutkimusryhmä käy huhti-toukokuussa. FinTerveys-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä, elintavoista ja kansantautien kehityksestä. Tutkimukseen on valittu noin 10 000 yli 18-vuotiasta suomalaista satunnaisotoksella Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Tutkimukseen sisältyy terveystarkastus ja kyselylomakkeita. Osa kutsutuista on valittu myös ravintohaastatteluun tai liikunta- ja unimittauksiin. Tutkittaville lähetetään kutsut postissa noin kuukautta ennen tutkimusaikaa. Kenttäryhmä tekee tutkimusta Haminassa 18.4.-25.4. ja Kotkassa 26.4-3.5. Luotettavien tietojen saamiseksi on tärkeää, että jokainen kutsuttu osallistuu tutkimukseen, THL patistaa tiedotteessa. FinTerveys-tutkimus juontaa Suomessa 1960-luvulta alkaen tehtyihin väestön terveystarkastustutkimuksin. Niistä saatujen tietojen avulla on muun muassa laadittu ravitsemussuosituksia ja kehitetty lääkärien hoito-ohjeita potilaille sekä riskilaskureita. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/07/THL%20tutkii%20kansalaisten%20terveytt%C3%A4%2050%20paikkakunnalla%20%E2%80%94%20mukana%20Hamina%20ja%20Kotka/2017521986690/4