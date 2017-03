Uutinen

Kymen Sanomat: Sisällissodan uhreille suunnitteilla yhteinen muistomerkki Kotkaan Suomessa on satoja vuoden 1918 sisällissodasta kertovia muistomerkkejä. Muistomerkit noudattavat sodan jakolinjoja, punaisilla uhreilla omansa, valkoisilla omansa. Kotkalaiset poliitikot haluaisivat Suomen itsenäisyyden juhlavuotena lopettaa muistomerkkien sodan ja kirjoittaa kaikkien sisällissodassa kuolleiden kotkalaisten ja kymiläisten nimet yhteen muistomerkkiin. Muistomerkkiajatuksen takana on joukko kotkalaisia poliitikkoja, jotka maanantaina saivat aloitekirjelmänsä taakse sosiaalidemokraattien, vasemmistoliiton, vihreiden ja keskustan valtuustoryhmät. — Toivomme, että myös muut poliittiset ryhmät kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit voivat siihen osallistua. Aikataulu on ollut sen verran kiireinen, etteivät kaikki ole neuvonpitoihin päässeet, Kotkan valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Tiusanen (vas.) kertoo. Muistomerkin kantava idea on kaikkien uhrien nimien kirjoittaminen veistokseen. Kirjoitettavaa riittää, sillä valtioneuvoston rahoittaman Suomen sotasurmat 1914-1922 mukaan kotkalaisia ja kymiläisiä menehtyi sisällissotaan liittyneissä tapahtumissa yhteensä 772. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/07/Sis%C3%A4llissodan%20uhreille%20suunnitteilla%20yhteinen%20muistomerkki%20Kotkaan/2017321988092/4