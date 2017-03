Uutinen

Kymen Sanomat: Pipoka-triolla vahvistettu Kymi Sinfonietta soittaa uutta suomalaista musiikkia Harmonikka, banjo ja tuuba ei ole kaikkein tavallisin soitinyhdistelmä. Kaikkein tavallisin ei ole myöskään yhtye, joka näitä instrumentteja soittaa. Hanuristi Veli Kujalan, kitaristi ja banjisti Jarmo Julkusen sekä tuubisti Petri Keskitalon muodostama Pipoka-trio on outolintu suomalaisissa musiikkiympyröissä. — Yhtyettämme on kuvailtu brasilialaisugrilaiseksi klassisprogressiiviseksi kamarijazzfuusioksi erinomaisilla etnisillä elementeillä höystettynä, Kujala kertoo. — Mukana ovat ihmiskunnan jaloimmat soittimet, Keskitalo vitsailee. 2000-luvun alussa pystytetty trio saapuu tällä viikolla Kymi Sinfoniettan solistivieraaksi. Yhtye tuo mukanaan loviisalaisen Markus Fageruddin sävellyksen Stream & River Motion: Konsertto harmonikalle, kitaralle ja tuuballe. — Meidän soittimillemme on hyvin vähän valmiita teoksia, joten lähes kaikki kappaleemme ovat alkuperäissävellyksiä. Edellisen kerran teimme Fageruddin kanssa yhteistyötä viisi vuotta sitten, Julkunen kertoo. Konsertto on Kymi Sinfoniettan, Pori Sinfoniettan ja Lapin kamariorkesterin yhteistilaus, joka sai kantaesityksensä marraskuussa Porissa. Lapissa teos kuullaan maaliskuun lopussa. Julkunen kuvailee uutuusteosta värikkääksi, mutta teknisesti haastavaksi. — Kappale on erittäin hyvin kirjoitettu. Se on juuri ja juuri toteuttamisen rajoissa. Myös solistien ja kapellimestarin yhteistyö on tiiviimpää kuin tavallisessa konsertossa, kertoo Kotkan ja Kouvolan konsertteja johtava Jutta Seppinen. — Stream & River Motion on mainio ralli. Se ei noudata perinteistä klassisen musiikin draaman jatkumoa. Viime syksynä Sibelius-Akatemiasta kapellimestariksi valmistunut Seppinen johtaa Kymi Sinfoniettaa ensimmäistä kertaa. Kymi Sinfoniettan konsertti 8.3. klo 19 Kotkan konserttitalossa ja 9.3. klo 19 Kuusankoskitalossa. Taiteilijatapaamiset ennen konsertteja kello 17.45—18.30 Kotkan Laulumiestalossa ja Kuusankoskitalossa. Kotkan tapaamisessa paikalla on myös säveltäjä Markus Fagerudd. Lue koko uutinen:

