Kymen Sanomat: Näin säilytät tavaroita paloturvallisesti — katso lista! Asunnot Asunnoissa saa säilyttää kodin irtaimiston lisäksi erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä ja syttyviä palavia nesteitä sekä palavia aerosoleja yhteensä enintään 25 litraa. Palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 55 astetta, saa säilyttää enintään 50 litraa. Nestekaasua saa säilyttää enintään 25 kiloa. Ilotulitusvälineet, enintään 5 kiloa, on säilytettävä lukitussa kaapissa siten, ettei niiden läheisyydessä ole sellaisia lämmönlähteitä tai tulenkäsittelyä, joka voisi aiheuttaa tulitteiden syttymisen. Bensiiniä voi säilyttää asuintiloissa enintään 25 litraa. Polttopuita saa säilyttää kattilahuoneessa enintään 0,5 kuutiota — tätä suuremmat määrät rakennuksen sisällä tulee säilyttää erillisessä varastossa. Ullakko- ja kellarivarastot Ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia. Nestekaasua ei saa säilyttää kellaritiloissa. Ei saa säilyttää lainkaan bensiiniä, kaasupulloja tai muita palavia nesteitä. Ilotulitusvälineitä ei saa säilyttää ullakkotiloissa, kellarin asuntokohtaisissa säilytystiloissa eikä yhteiskäytössä olevissa tiloissa. Autotallit Autotallissa voi säilyttää syttyviä sekä helposti ja erittäin helposti palavia nesteitä enintään 60 litraa ja enintään 200 litraa palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on yli 55 astetta. Nestekaasua autotallissa saa säilyttää irtosäiliöissä enintään 25 kiloa. Rakennusten alla tai läheisyydessä Ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa rakennusten seinustoilla kuten roska-astioita, pahvipinoja ja kuljetuslavoja. Ulkona olevat roska-astiat sijoitetaan vähintään kahdeksan metrin etäisyydelle rakennuksesta. Asuinrakennuksen erillinen varastotila Voi säilyttää 100 litraa bensiiniä ja 200 litraa palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on yli 55 astetta. Lähde: www.pelastustoimi.fi Lue koko uutinen:

