Kymen Sanomat: KOKS:n laajentamiselle ministeriön poikkeuslupa Sosiaali- ja terveysministeriö on tiistaina myöntänyt poikkeusluvan Kymenlaakson sairaalarakentamiselle. Käytännössä poikkeuslupapäätös käynnistää ensimmäisenä Kymenlaakson keskussairaalan laajennusosan työmaan. Noin 40 miljoonan euron arvoisen laajennusosan rakentaminen alkaa maanrakennustöillä huhti- tai toukokuun aikana. — Maanrakennusurakka on kilpailutettu. Rakennuslupa-asiakirjat ja urakkatarjouspyynnöt ovat pitkälle valmisteltu. Nyt kaikki voidaan laittaa liikkeelle, kun ministeriön on myöntänyt investointiluvan, rakennuttajapäällikkö Markku Lalu Kastek Oy:stä kertoo. KOKS:n laajennusosa, jonne siirtyy mm. päivystysvastaanotot, akuuttihoidot, synnytys- ja leikkaussalit, valmistuu vuoden 2019 alkuun mennessä. Tuolloin astuu näillä näkymin sote- ja maakuntauudistus, joka siirtää kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut uuden maakuntahallinnon vastuulle. Poikkeuslupa kattaa myös keskussairaalan vanhan osan peruskorjauksen sekä Ratamo-keskuksen rakentamisen Kouvolaan. — Nyt ryhdymme yhdistämään Carean ja Kouvolan hankkeita. Uskoisin, että syksyllä meillä on selkeä käsitys, mitä milloinkin tehdään, Carean toimitusjohtaja Annikki Niiranen sanoo. Niiranen arvioi, että kaikki sairaalainvestoinnit valmistuvat vuoteen 2023 mennessä. Kouvolan Ratamo-keskuksen sekä Kotkan keskussairaalan laajennuksen ja peruskorjauksen kustannusarviot ovat yhteensä 217 miljoonaa euroa — Ministeriön poikkeuslupa on anomuksemme mukainen. Päätöksellään ministeriö tunnustaa terveydenhuollon tulevaisuuden kehittämistarpeet myös Kymenlaaksossa. Olen tyytyväinen päätökseen, Niiranen sanoo. Lue lisää huomisen Kymen Sanomista. Lue koko uutinen:

