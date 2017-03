Uutinen

Kymen Sanomat: Halkopinon paikka ei ole talon vierustalla Moni pinoaa polttopuunsa rakennuksen seinää vasten, vaikka se ei paloturvallisuussyistä ole sallittua. Pelastuslain mukaan helposti syttyvää tavaraa tai materiaalia ei saa säilyttää rakennuksen välittömässä läheisyydessä. — Tarkkaa metrimäärää halkopinon riittävälle etäisyydelle ei ole määritelty, siinä kannattaa käyttää maalaisjärkeä. Mitä enemmän palavaa materiaalia on, sitä kauempana rakennuksesta sen pitäisi sijaita, kertoo Kymenlaakson pelastuslaitoksen palotarkastaja Riitta Ahonen. Tarkoituksena on estää ilkivaltaa ja pienentää palon leviämisriskiä. Turvaväli koskee myös esimerkiksi jäteastioita ja -katoksia. Jätekatoksen tai jätelavan suositeltu etäisyys rakennuksesta on 8 metriä. Tulipalon sattuessa voivat väärin säilytetyt klapit heikentää mahdollisuutta saada vakuutuskorvauksia. — Jos asiakas ei ole noudattanut suojeluohjeita, vakuutusyhtiö voi alentaa korvauksia tai jättää maksamatta ne kokonaan. Ensin tutkitaan, onko suojeluohjeiden laiminlyönnillä selvä yhteys sattuneeseen vahinkoon, OP:n vakuutuspäällikön Jenni Reijonen kertoo. Kodin paloturvallisuudesta huolehtiminen perustuu pitkälti ihmisten omavalvontaan. Kotkan alueella noin tuhanteen omakotitaloon vuosittain lähetetään omavalvontalomake. Lomake ohjaa tarkistamaan esimerkiksi riittävän palovaroittimien määrän tai ottamaan kantaa siihen, säilytetäänkö helposti syttyvää materiaalia rakennuksen välittömässä läheisyydessä. Palotarkastuksia pelastuslaitos tekee pistokokeina. Kotkalainen Tiitta Rajala säilyttää polttopuitaan erillisessä vajassa. Ennen asuintaloa rakennettu vaja toimi ennen saunana. — Nyt puita on mennyt vähemmän kun on ollut leuto talvi ja meille asennettiin kaksi ilmalämpöpumppua, Rajala kertoo. Lue koko uutinen:

